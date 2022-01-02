153 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمكة.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية ووفق ما أعلنته وزارة الصحة

سجّلت العاصمة المقدسة، اليوم، 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 1024 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 46915 إصابة؛ منها 44572 حالة تماثلت للشفاء، و1175 توفاهم الله من جراء الفيروس رحمهم الله جميعًا.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت العاصمة المقدسة اليوم 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقبل 34 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل العاصمة المقدسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 1168 حالة.