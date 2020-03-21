فيروس كورونا .. تسجيل أولى حالة وفاة في كل من الغابون وباراغواي

غامبيا تعلّق الرحلات الجوية القادمة من 13 بلداً

أعلنت السلطات الغابونية، اليوم، تسجيل أولى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المتحدث باسم التنسيق الوطني لمكافحة الأوبئة بالغابون غاي ندونغ؛ بأن المتوفى في الخمسين من عمره، وكان يعاني مرض السكري، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وأضاف، أن المريض أخفى عن السلطات وجوده في فرنسا خلال فترة انتشار الفيروس هناك، مشيراً إلى تسجيل بلاده 3 إصابات بـ "كورونا".

وفي السياق نفسه، قرّرت السلطات إيقاف الرحلات إلى البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وفي مقدمتها الدول الأوروبية.. كما حظرت السلطات الفعاليات والاحتفالات، وعطّلت المدارس، ومنعت التجمعات التي تزيد على 30 شخصاً.

في باراغواي

سجّلت في باراغواي أولى وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجد بحسبما أعلن وزير الصحة خوليو مازوليني؛ أمس.

وكتب الوزير مازوليني؛ على "تويتر": "نأسف للإعلان عن وفاة أحد مرضانا من جرّاء فيروس كورونا المستجد".. وأضاف، أن المريض كان أًدخل إلى العناية المشدّدة قبل أيام، من دون أن يدلي بمعلومات إضافية.

وأعلنت باراغواي في 13 مارس تعليق الرحلات المباشرة من أوروبا، كما فرضت حظر تجول وأغلقت المدارس والجامعات وحظرت الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.

غامبيا تعلّق الرحلات الجوية

وعلّقت الحكومة الغامبية الرحلات الجوية القادمة من ثلاثة عشر بلداً، وأعلنت أن المسافرين "غامبيين وأجانب" القادمين من 47 بلداً في آسيا وأوروبا والأمريكتين إلى غامبيا سيخضعون للحجر الصحي الإجباري طيلة 14 يوماً، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الغامبي قد أعلن -قبل يومين- تسجيل بلاده إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت التدابير كافة من أجل احتواء انتشار الوباء.