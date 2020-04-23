شفاء 92% من مصابي كورونا في "كردستان العراق"

الإقليم لم يسجل أي إصابات جديدة منذ أسبوع

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، شفاء 92.58% من المصابين بفيروس كورونا في الإقليم، مقابل وفاة 1%، وبقاء 6.42% قيد العلاج؛ فيما لم تسجل أي إصابات جديدة منذ أسبوع.

وأوضحت الوزارة، في إحصائية نشرتها اليوم، أن 51% من الإصابات كانت لدى الإناث، و49% لدى الذكور، فيما بلغ مجموع الإصابات الكلي 337 إصابة ما يزال 25 منهم قيد العلاج؛ مشيرة إلى اكتساب 312 مصابًا حالة الشفاء التام، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات.

كردستان العراق فيروس كورونا الجديد

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 01:19 PM

الإقليم لم يسجل أي إصابات جديدة منذ أسبوع

شفاء 92% من مصابي كورونا في "كردستان العراق"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، شفاء 92.58% من المصابين بفيروس كورونا في الإقليم، مقابل وفاة 1%، وبقاء 6.42% قيد العلاج؛ فيما لم تسجل أي إصابات جديدة منذ أسبوع.

وأوضحت الوزارة، في إحصائية نشرتها اليوم، أن 51% من الإصابات كانت لدى الإناث، و49% لدى الذكور، فيما بلغ مجموع الإصابات الكلي 337 إصابة ما يزال 25 منهم قيد العلاج؛ مشيرة إلى اكتساب 312 مصابًا حالة الشفاء التام، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات.

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كردستان العراق فيروس كورونا الجديد

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