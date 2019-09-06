ببدء إزالة مبنى تلفزيون جدة القديم

بعد أكثر من نصف قرن على إنشائه

تبدأ حالياً إزالة مبنى التلفزيون والإذاعة بمحافظة جدة، الذي افتتحه الملك فيصل في عام 1385هـ كنافذة تلفزيونية وإذاعية، ويقع في حي النزلة بجنوب المحافظة.

وكان المبنى يعد مَعْلَماً من معالم جدة، وسُمي باسمه شارع من اتجاهين هو "شارع التلفزيون"، ويتقاطع مع شارع الملك خالد الموازي للمبنى.

ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد تم إخلاؤه منذ عدة سنوات لدواعي السلامة.

وانتقل التلفزيون بكامل معداته وآلياته منذ عدة سنوات إلى مبنى مجاور صُمم بطريقة هندسية ومعمارية.

وقال مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه: "شهد العام 1385هـ ولادة مبنى وزارة الإعلام بجدة، والذي افتتحه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز –رحمه الله-، إيذاناً بانطلاق الطفرة في مختلف وسائل الإعلام التي شهدتها المملكة، كنافذة إعلامية تقع جنوب عروس البحر الأحمر، والذي كان يعد معلماً حضارياً في ذلك الوقت من معالمها، ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد بقي أكثر من خمسة عقود شاخصاً في مكانه كعلامة تاريخية تميز مسيرة الإعلام السعودي".

وأضاف: "تم إخلاء المبنى منذ عدة سنوات لدواعي السلامة، وبدء أعمال الهدم للمبنى، إلا أنه، وما شهده من إنتاجات إعلامية، ما يزال خالداً في ذاكرة رموز الإعلام، وممن شهدوا عمره المديد، وتقلدوا مناصب مختلفة في داخله، من وزراء بمختلف مهامهم، وممن شهد افتتاح المبنى وزير الإعلام جميل بن إبراهيم الحجيلان، أول وزير إعلام في المملكة العربية السعودية".