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السيدة المصابة أربعينية ولم تخالط أحدًا وتخضع للحجر حاليًا

الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60 حالة، تماثلت 16 منها للشفاء.



وذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدًا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.



وأشار "ملحم" إلى أن 270 طالبًا فلسطينيًا من أراضي الـ1948، بينهم 7 طلاب من الضفة سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، وجرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم "سبعة طلاب" إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.



وقال: العينات التي أخذت من العامل الذي ألقى به الإسرائيليون على قارعة الطريق عند أحد الحواجز العسكرية، أظهرت أنه غير مصاب، وجرى نقله إلى المستشــفى الوطني في مدينة نابلس، لتلقى العلاج.



وأدان الناطق باسم الحكومة، الإجراءات والسياسة العنصرية التي يمارسها الإسرائيليون، كدولة وكجيش وكأرباب عمل بحق العمال الفلسطينيين بإلقائهم على قارعة الطريق، إضافة إلى عمليات القتل بدم بارد، التي كان آخرها الشهيد سفيان الخواجا قبل يومين.



وشدد على أن هذه العقلية التي تتبناها السلطات الاسرائيلية يجب أن تدان من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى العمال ألا يذهبوا لأماكن عملهم، التي يتعرضون فيها لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير إنسانية في أماكن عملهم، والتخلي عنهم لحظة مرضهم، إضافة إلى أن ورش العمل والمصانع الإسرائيلية باتت حاضنة للوباء، مؤكدًا أننا سنحافظ على عمالنا وسنرعاهم، ونستقبلهم ونتحمل المسؤولية إزائهم.





وأكد "ملحم" أن الحالة الصحية للمصابين في بيت لحم مستقرة.