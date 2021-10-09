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بعد أن سكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة

جازان.. القبض على مواطن أضرم النار بمركبة مواطن آخر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكّنت من القبض على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، والهروب من الموقع، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.