"تقنية الطائف" تنظم برنامجًا لتهيئة ٧٧٥ متدربًا مستجدًّا للعام الجديد

استمر 3 أيام وفق الإجراءات الاحترازية لحل مشاكل الطلاب الجدد

أعدت الكلية التقنية في محافظة الطائف، برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول لهذا العام، والبالغ عدد المقبولين فيه ٧٧٥ متدربًا مستجدًّا برعاية وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية.

وأكد عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم، أن برنامج التهيئة الذي انطلق بداية هذا الأسبوع بحضور وكيل الكلية للتدريب خالد الغامدي، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين محمد الغامدي، ووكيل الكلية للجودة خالد المالكي، اشتمل على شرح نظام الكليات التقنية للمتدربين المستجدين وتحفيزهم ودعمهم في أول يوم تدريبي، ويهدف إلى حل مشاكل المتدربين المستجدين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

وكان عميد الكلية التقنية بالطائف قد ألقى كلمة أمام المتدربين المستجدين، أهاب فيها بأهمية استعداد المتدرب وانتظامه واتباع الأنظمة المعمول بها في الكلية، وفي نهاية اللقاء أجاب القاسم على استفسارات وأسئلة المتدربين.

وأشار رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية، نادر حكمي إلى أنه تم تقسيم المتدربين وعمل البرنامج على ثلاثة أيام؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية.