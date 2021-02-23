سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989

عدد المتعافين يصل إلى 131.143 بنسبة 94%

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.

عمان فيروس كورونا الجديد

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23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 01:42 PM

عدد المتعافين يصل إلى 131.143 بنسبة 94%

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.

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عمان فيروس كورونا الجديد

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