سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.عمان فيروس كورونا الجديد
عدد المتعافين يصل إلى 131.143 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.