سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6043 حالة

سجلت سلطنة عمان 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 6043.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم، أن 152 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و220 حالة لغير العمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1661 حالة للشفاء.

عمان فيروس كورونا الجديد

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:07 PM

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6043 حالة

سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عمان 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 6043.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم، أن 152 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و220 حالة لغير العمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1661 حالة للشفاء.

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عمان فيروس كورونا الجديد

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