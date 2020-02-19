أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%

برنت بلغ 58.25 دولارًا أمريكيًّا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

2

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 12:01 PM

برنت بلغ 58.25 دولارًا أمريكيًّا

أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

3 1,266

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

النفط أسعار النفط

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020