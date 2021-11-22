أكراد شمال سوريا يفرجون عن "دواعش" مقابل أموال

يوقعون على تعهد بعدم الانضمام إلى التنظيمات المسلحة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم (الاثنين) أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المسؤولة عن السجون في شمال شرق سوريا التي تأوي حوالي 10 آلاف شخص ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي أفرجت عن سجناء مقابل أموال، وفقاً لمقابلات مع رجلين أُفرج عنهما ووثائق رسمية.

وأضافت الصحيفة أن نسخة من استمارة الإفراج تظهر أن السوريين المسجونين دون محاكمة في السجون بإمكانهم دفع غرامة تصل إلى 8 آلاف دولار لكي يطلق سراحهم.

وبينت "الجارديان" أن السجناء المفرج عنهم يوقعون بياناً يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة وترك أجزاء من شمال وشرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.