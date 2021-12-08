وزير الشؤون الإسلامية يقف على احتياجات فرع الوزارة بعسير

أشاد بدعم القيادة.. ودشّن مبادرتين دعويتين بالمنطقة

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، فرع الوزارة بمنطقة عسير؛ للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي يتم تنفيذها، وتدشين عدد من البرامج الدعوية بالمنطقة.

واستهل "آل الشيخ" الزيارة بعقد اجتماع بمدير عام الفرع، ومديري الإدارات بالفرع والمحافظات، ناقش خلاله الاحتياجات والمشاريع التي ينفذها الفرع، بحضور عدد من وكلاء الوزارة، والأمين العام للفروع، ومديري الموارد البشرية والشؤون المالية بالوزارة.

وقُدّم في بداية الاجتماع عرض مرئي لمنجزات الفرع، شمل البرامج الدعوية، ومشاريع التشغيل والصيانة وبناء المساجد والتوظيف، والبرامج التقنية التي نفذها الفرع خلال ثلاث سنوات.

ودشّن "آل الشيخ" عقب ذلك، مبادرتين دعويتين؛ الأولى "حماية جناب التوحيد"، والثانية "التحذير من خطر السرورية وبيان صفاتها"، حيث تنفذ الأولى منها على مدار عام كامل بجميع مساجد وجوامع المنطقة، فيما تنفذ الثانية على مدى شهر كامل عبر محاضرات وندوات علمية؛ للتحذير من خطر السرورية على الدين والوطن.

وعقب الاجتماع حضر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفل الاستقبال المعد بهذه المناسبة، والذي استهل بكلمة لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير.

وألقى الوزير كلمةً أشاد فيها بما تجده الوزارة وقطاعاتها المختلفة من دعم ورعاية تامة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يبذلان الغالي والنفيس لخدمة بيوت الله والعناية بها.

وأضاف: "أرجو أن يقوم الدعاة بواجبهم في الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصافية، والتحذير من الجماعات المتطرفة، ومعالجة القضايا المستجدة من خلال الطرح المتزن والجيد، والأخذ في ذلك من العلماء الراسخين".

وشدد "آل الشيخ" على أهمية الاحتساب في سبيل الدعوة إلى الله ومضاعفة الجهد، فالداعية هو خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كانت دعوته موافقةً لما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما أكد على الدور المنوط بمراقبي المساجد من الإشراف والمتابعة للمساجد ومنسوبيها، ورفع التقارير الدورية والتي تبرئ ذمتهم أمام الله فيما يقومون به.

وقال "آل الشيخ": إن الجميع بدءًا من الوزير إلى أصغر موظف، لا بد وأن يتشرف بخدمة المواطنين والمقيمين، وأن يراعي حقوقهم وفق منطلقات إسلامية، وأن يجتهد الجميع في إبراء ذمتهم أمام الله.

ونوه بما قدمه الفرع من منجزات وأعمال لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها والحرص على الدعوة إلى الله، وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على الاحتياجات وتقديم كل الدعم للنهوض بالعمل وتطويره للارتقاء للمستوى المأمول.

وعقب ذلك تجول الوزير بمرافق الفرع ومكاتب الإدارات والأقسام فيه، والتقى بالموظفين، واطّلع على أعمالهم، واستمع إلى استفساراتهم وأجاب عنها، كما حثهم على بذل المزيد للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.