الرئيس الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين

بحثا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

استقبل الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد الدكتور هذال بن حمود العتيبي.



وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

