أكتوبر موسم البرد والإنفلونزا.. المسند مبشّراً: "الماطرة" تتوسّع

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تتوسّع حتى أجزاءٍ من منطقة #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: عادة شهر #أكتوبر موسم الحساسية وأمراض البرد والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.. هذا والله أعلم.

من جهتها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).