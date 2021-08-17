طبيب سعودي ينجح في استئصال معدة مواطن خمسيني بها ورم نازف بـ"نور مكة"

في إنجاز فريد على مستوى المملكة

‬نجح الدكتور فاضل الزهراني الذي يعمل طبيباً بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة في إنقاذ حياة مسن تعرض لحالة نزيف؛ بسبب ورم في المعدة، وتم استئصال المعدة بالكامل بالمنظار الجراحي، وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في المملكة.

يُذكر أن المريض غادر المستشفى بعد تعافيه وتحسن حالته الصحية.

وفي التفاصيل تم تحويل مواطن خمسيني من منطقة الباحة لمستشفى النور بمكة المكرمة، حيث كان يتنقل بين المستشفيات باحثاً عن علاج لمرضه الذي بدأت أعراضه بفقر حاد في الدم ونزيف من المعدة، وتم تحويله لقسم الجهاز الهضمي، ليتم التعامل مع النزيف بأحدث التقنيات من تحاليل وأشعة لازمة.

وتم تشخيصه بورم نازف في المعدة، وتم استدعاؤه لقسم الجراحة العامة، وبعد اتخاذ أفضل الاحتياطات التي تضمن سلامة المريض تم إدخاله للعمليات؛ لاستئصال الورم والغدد اللمفاوية المحيطة بالمعدة بواسطة المنظار الجراحي، وذلك في عملية جراحية نوعية على مستوى المنطقة، استغرقت قرابة خمس ساعات.

والمريض قد تماثل للشفاء ولله الحمد، وسيستكمل علاجه بالمستشفى من خلال المتابعة بالعيادات.

يُذكر أن مثل هذه الأورام نادرة بالمنطقة، ولا تُستكشف إلا في مراحل متقدمة.