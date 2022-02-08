شرطة مكة تقبض على مقيم هدّد المارة بقطعة حديدية وتكسير زجاج المركبات

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات، حيث تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة مكة

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 08:56 PM

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة مكة تقبض على مقيم هدّد المارة بقطعة حديدية وتكسير زجاج المركبات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات، حيث تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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