"تعليم نجران" تحصد مراكز متقدمة في منافسات طلابية على مستوى المملكة

"العتيبي": هذه الإنجازات امتداد لجهود متراكمة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تميزها وحصد طلابها للعديد من الجوائز وتحقيقهم العديد من المنجزات على مستوى المملكة، وذلك بدعم من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

حيث حصدت إدارة النشاط الطلابي ممثلة بالنشاط الثقافي على المركز الأول، وسيطرت على جوائز منافسات البرنامج الوزاري "المسرح المدرسي" والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة (100) طالب من عدة إدارات على مستوى المملكة.

وفي منافسات "الطالب المدرب"، حقق الطالب محمد أحمد آل مهذل من ثانوية ابن الأثير بنجران الوسام الفضي على مستوى المملكة، في نهائيات برنامج "الطالب المدرب" بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة.

أما في منافسات الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت، فقد حقق الطالب سداح مقرن أبوساق من ثانوية اليرموك بنجران، المستوى الفضي على مستوى المملكة، في الأولمبياد التي أقيمت في محافظة وادي الدواسر، وسط مشاركة 50 فريقاً من 47 إدارة تعليمية.

وفي منافسات الخط العربي والزخرفة الإسلامية، حصل الطالب هاني آل دماس من مدرسة ابن حزم الثانوية بنجران، على المركز الثاني في منافسات الخط العربي والزخرفة الإسلامية، في المنافسات التي أقيمت بمنطقة ‫عسير.

وأهدى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران ملفي بن عبدالرحمن العتيبي هذه الإنجازات لأمير نجران ونائبه، وإلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكداً أن هذه الإنجازات تحققت بتوفيق الله ثم بدعمهم وتوجيهاتهم.

كما قدم "العتيبي" التهنئة للطلاب الفائزين بالجوائز، مؤكداً أن التميز أصبح سمة لمنسوبي التعليم بالمنطقة، مضيفاً أن "هذه المنجزات تأتي امتداداً للمنجزات الكبيرة التي حققها تعليم نجران، ليؤكد أن الميدان يزخر بالعديد من المواهب والعقول الواعدة التي ستسهم بشكل فعال في استمرار مسيرة النهضة والتنمية بالمملكة، وتحقيق الرؤية الطموحة".

وقدم العتيبي شكره للمساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، ومدير إدارة النشاط الطلابي عبده عطيف، ومشرفي أقسام النشاط وقادة المدارس التي حقق طلابها هذه الإنجازات، وللمعلمين المشرفين على هؤلاء الطلاب، ولأسرة الطلاب، متمنياً لأبناء نجران المزيد من التفوق والنجاح والتميز.