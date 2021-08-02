وزير الصحة: وفَّرنا خدمة "العيادات عن بُعد" لتوفير الوقت والجهد

حثّ على استخدامها عبر تطبيق "صحتي"

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم توفير العيادات عن بُعد عبر تطبيق "صحتي" لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة.

وقال الدكتور الربيعة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" "إن كثيرًا من المواعيد لا تستلزم حضور المريض للمستشفى أو العيادة؛ لذا أتحنا ‎العيادات عن بعد لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة، حاثًّا على استخدام هذه الخدمة عبر تطبيق (صحتي). ودمتم في صحة وعافية".