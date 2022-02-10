مع المنخفض الجوي.. السلطات الأردنية للمواطنين: ابتعدوا عن الأودية

دعت مديرية الأمن العام في الأردن مواطني المملكة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد، والابتعاد عن جوانب الأودية والسيول، مشددة على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

وحسب صحيفة "الغد " الأردنية، قدمت المديرية الأمن العام في الأردن خمس نصائح وإرشادات للمواطنين، وهي:

- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير وخاصة على الطرقات الخارجية.

- الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه سواءً سيرًا على الأقدام أو بالمركبات.

- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى.

- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.

- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد بالأردن (911) إذا دعت الحاجة لذلك.