مكة المكرمة.. "الجهني" يدشن برنامج "تأهيل" للمقبلين على الزواج

يستهدف تثقيف الشباب والفتيات بمتطلبات الحياة الزوجية وحلّ الخلافات بالحوار

دشن مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور فواز الجهني، صباح اليوم؛ البرنامج التعريفي لمبادرة "تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج" الذي تنفذه جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة "رِفاء".

ويهدف البرنامج لتثقيف الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الدكتور أشرف الشيخة، والمدير التنفيذي الأستاذ فهد باجحلان.

وأشاد "الجهني" بالمبادرة؛ لما لها من أثر إيجابي في خدمة المجتمع المكي، كما أشاد بجهود الجمعية في تثقيف الشباب والفتيات بمتطلبات الحياة الزوجية، وحقوق وواجبات الزوج والزوجة، للمساهمة في حل الخلافات الأسرية بالحوار والتفاهم، في ظل الأعداد الكبيرة لانفصال الزوجين وتشتيت الأسرة.

ويتضمن البرنامج التعريفي تخصيص شاشتَيْ عرض بمختبر فحص ما قبل الزواج في قسم الرجال وقسم النساء، ولوحات إعلامية تعرّف بالمبادرة والبرامج التدريبية المقدّمة للشباب والفتيات قبل الزواج، والرعاية الأسرية والاستشارات المتخصصة بعد الزواج، بالإضافة لعنوان الجمعية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليسهل على الشباب والفتيات التواصل معها، وكذلك طباعة نبذة تعريفية عن المبادرة كخلفية لنتيجة فحص ما قبل الزواج.

واطلع مدير مستشفى النور ومنسوبو ومنسوبات المختبر في مستشفى النور، على عرض مرئي عن المبادرة وبرامج الجمعية في خدمة المجتمع المكي، واستعدادها لتقديم البرامج التدريبية والتثقيفية للشباب والفتيات وشرائح المجتمع؛ تحقيقًا لأهدافها في مجال رعاية الأسرة، وترحيبها بكافة شرائح المجتمع للاستفادة من البرامج المتعددة التي تنفذها بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكرّم مدير المستشفى وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الختام، منسوبي ومنسوبات المختبر المتعاونين في تنفيذ البرنامج التعريفي، كما قدّم عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي درعًا تذكاريًّا لمدير مستشفى النور التخصصي.

