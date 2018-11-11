النظام الإيراني يرتكب جريمة إعدام خارج القانون ضد الأحواز

دون محاكمة بحق 22 شخصًا اعتقلتهم بسجن كيلينك سيئ السمعة

نفذ النظام الايراني جريمة إعدام خارج القانون بطريقة همجية ضد الأحوار؛ حيث نفذ إعدامًا جماعيًّا دون محاكمة بحق 22 شخصًا كانت اعتقلتهم في مناطق الأحواز.

وفي هذا الإطار قال المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية: إن النظام ارتكب جريمة إعدام خارج القانون بطريقة همجية ضد الضحايا الذين كانوا محتجزين في سجن كيلينك سيئ السمعة في الأحواز وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكشف المركز أن الإعدامات تأتي ردًّا على النضال الأحوازي المتصاعد ومطالبه المشروعة من جهة، وانتقامًا من عملية ٢٢ سبتمبر التي استهدفت العرض العسكري الإيراني في الأحواز من جهة أخرى".

إلى هذا، وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية أن الاستخبارات الإيرانية ألزمت ذوي المعدومين بعدم نشر الأخبار أو إقامة مجالس عزاء لذويهم.