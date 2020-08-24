"المركز الخيري بالرياض" تختتم برامجها الصيفية بتخريج 1221 خاتمًا للقرآن

إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة

اختتمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، برامجها الصيفية لتعليم القرآن، وذلك بتخريج 1221 خاتمًا وخاتمة .

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم بن محمد العباد، إن هذه النجاحات المتتالية لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، تأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله؛ لاهتمامهم بكتاب الله -عز وجل- حفظًا وتدبرًا وتعلمًا، ولا غرابة في ذلك فالمملكة منذ تأسيسها على يد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز ـ وأبنائه البررة من بعده رحمهم الله جميعًا، وهي تتخذ من القرآن الكريم دستورًا لها، تسير على نهجه وتعمل بمقتضاه، وتحرص على تعاليم الدين الحنيف وقيمه ونشر العقيدة السمحاء، والقيم الإسلامية في كافة بقاع الأرض .

وأضاف "العباد": "بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وتحويل الدراسة عن بعد والعقبات المترتبة على هذا التحويل، إلا أن جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بفضل من الله، ثم دعم ولاة الأمر، استمرت في عملها وعطائها من خلال المنصات التقنية المتاحة، وقد بلغ إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجمعية ما زالت تواصل تعليمها للقرآن الكريم و العلوم الشرعية، وذلك من خلال المجمعات القرآنية والدور النسائية و المعاهد الشرعية .

وأثنى "العباد" على جهود الطلاب والطالبات، وحرصهم على الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم، كما شكر المعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهدهم في التعليم. مؤكدًا أن برامج الجمعية مستمرة مع بداية العام الدراسي الجديد.. وهي متاحة لمن يرغب الاستفادة منها، داعيًا أهل الخير للبذل والمساهمة في دعم برامج الجمعية.