جمعية "أيامى" تطلق برنامج "عرّفني حقوقي"

أطلقت جمعية "أيامي" للمطلقات والأرامل برنامج "عرّفني حقوقي" الذي تشرف عليه الجمعية، بدعم مباشر من برنامج "سند محمد بن سلمان" والذي يهدف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

ويهدف برنامج "عرّفني حقوقي" إلى تقديم الاستشارات القانونية والشرعية للمستفيدات، والترافع القضائي أمام الجهات العدلية ورفع المستوى المعرفي والإنتاجي لإكسابهن سمات الفاعلية الاجتماعية.

ويشتمل البرنامج على عقد دورات تثقيفية وتوعوية وتقديم ما يجاوز عدد 1800 استشارة قانونية لعدد 720 مستفيدة، إضافة إلى إكساب النساء بشكل عام والأرامل والمطلقات بصفة خاصة الخبرات والمعارف والمهارات القانونية.

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06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 03:01 PM

جمعية "أيامى" تطلق برنامج "عرّفني حقوقي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أطلقت جمعية "أيامي" للمطلقات والأرامل برنامج "عرّفني حقوقي" الذي تشرف عليه الجمعية، بدعم مباشر من برنامج "سند محمد بن سلمان" والذي يهدف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

ويهدف برنامج "عرّفني حقوقي" إلى تقديم الاستشارات القانونية والشرعية للمستفيدات، والترافع القضائي أمام الجهات العدلية ورفع المستوى المعرفي والإنتاجي لإكسابهن سمات الفاعلية الاجتماعية.

ويشتمل البرنامج على عقد دورات تثقيفية وتوعوية وتقديم ما يجاوز عدد 1800 استشارة قانونية لعدد 720 مستفيدة، إضافة إلى إكساب النساء بشكل عام والأرامل والمطلقات بصفة خاصة الخبرات والمعارف والمهارات القانونية.

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