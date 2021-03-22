الصين تُدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة

على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن بلادها تُدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.