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من المسؤولين ومشايخ القبائل وعدد من أهالي المنطقة

"أمير الباحة" يستقبل المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في الإمارة اليوم، المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين ومشايخ القبائل وعدد من أهالي منطقة الباحة.



وأعرب أمير الباحة عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.