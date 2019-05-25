فاعل خير يدعم حملة تفريج كربة بـ 200 ألف ريال في الأفلاج

تلقت حملة تفريج كربة السجناء في الأفلاج، بالساعات الأولى من انطلاقها، دعمًا من فاعل خير بـ 200 ألف ريال، عن طريق جمعية الأفلاج الخيرية.
ويبلغ عدد الذين تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلاً قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج، ومطالبين بتسديد مبلغ 1.471.000 ريال، كذلك خصصت الحملة التي كانت تحت شعار "أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سندًا لهم"،90 ألف ريال لسداد إيجار أسر المساجين.
وأطلق عدد من الأهالي عبر "تويتر"، حملة على "تويتر" تحت هاشتاق (#سجنا_الأفلاج_فرجو_كربتهم)، تحث رجال الأعمال على تفريج كربة السجناء والتبرع عبر حساب الحملة؛ للإفراج عن السجناء ولم شمل الغارمين بذويهم قبل عيد الفطر المبارك.
في الساعات الأولى من انطلاقها للإفراج عن 15 سجينًا بالمحافظة
تلقت حملة تفريج كربة السجناء في الأفلاج، بالساعات الأولى من انطلاقها، دعمًا من فاعل خير بـ 200 ألف ريال، عن طريق جمعية الأفلاج الخيرية.
ويبلغ عدد الذين تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلاً قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج، ومطالبين بتسديد مبلغ 1.471.000 ريال، كذلك خصصت الحملة التي كانت تحت شعار "أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سندًا لهم"،90 ألف ريال لسداد إيجار أسر المساجين.
وأطلق عدد من الأهالي عبر "تويتر"، حملة على "تويتر" تحت هاشتاق (#سجنا_الأفلاج_فرجو_كربتهم)، تحث رجال الأعمال على تفريج كربة السجناء والتبرع عبر حساب الحملة؛ للإفراج عن السجناء ولم شمل الغارمين بذويهم قبل عيد الفطر المبارك.