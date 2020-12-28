شرطة مكة المكرّمة تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات

لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية.. خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرّمة ممثلة بمحافظة الطائف، عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة المنطقة بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.