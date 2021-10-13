مصادر لـ"سبق": لا صحة لمقطع العمرة المفتوحة.. وأحلنا صاحبه للتحقيق

ادَّعى عدمَ اشتراط وجود حجز مُسبق لمن أخَذ جرعتين والاكتفاء بـ"توكلنا"

نفت مصادر "سبق"، صحة المقطع المتداول عن عدم اشتراط وجود حجز مُسبق لأداء العمرة لمن أخَذ جرعتين، ويُكتفى فقط بإبراز تطبيق "توكلنا" لأداء العمرة؛ مؤكدة أنه تم القبض على صاحب المقطع وأُحِيل للنيابة العامة.

وكان مقطع فيديو متداول يُظهر شخصًا في الحرم المكي وهو يقول إنه لا يُشترط الحصول على حجز مُسبق لأداء العمرة، ويُكتفى لمن حصل على جرعتين أن يُبرز تطبيق "توكلنا" لأداء العمرة في أي وقت! وهو ما نفته مصادر "سبق"؛ مؤكدة أنه تم القبض على صاحب المقطع وتم إحالته لجهة الاختصاص.