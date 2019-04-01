شاهد .. هذه ربما ضربة قاتلة من "سامسونج" لـ "أبل"

الشركة الكورية كشفت بصورة مفاجئة عن أحدث منتجاتها

كشفت تقارير صحفية عن توجيه شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية ضربة قاتلة إلى منافستها الأمريكية "أبل"، بإطلاقها جهازاً جديداً وقلماً إلكترونياً ينافس بقوة أحدث منتجات الشركة الأمريكية.

وأشار موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص، إلى أن "سامسونج" كشفت بصورة مفاجئة عن أحدث منتجاتها، ألا وهو الحاسب اللوحي الجديد "جلاكسي تاب أيه 8.0".

وسيكون الحاسب اللوحي الجديد منافساً شرساً لأحدث منتجات "أبل"، ألا وهو الحاسب اللوحي "آيباد آير".

ودعمت "سامسونج" حاسبها اللوحي الجديد بقلم إلكتروني، كانت قد ميّزت به لفترة هواتفها "جلاكسي نوت"، لتضيف إلى المنافسة ضربة أخرى قاتلة لـ "أبل".

ويأتي "جلاكسي تاب أيه 8.0" بشاشة قياسها 8 بوصات، بدقة 1920×1200 بيكسل، وبمعالج ثماني الأنوية من نوع "آكسيونز 7904".

كما يأتي "جلاكسي تاب أيه 8.0" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت يمكن تكبيرها إلى 512 غيغابايت عن طريق كروت الذاكرة.

وزودت "سامسونج" حاسبها اللوحي الجديد بخاصية "تصفية اللون الأزرق"، وتنشيط وضع الإضافة المنخفضة، لتقلل الضغط على عين مستخدميه.

ويأتي "جلاكسي تاب أيه 8.0" بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل، التي يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4 كي، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

أما بالنسبة لبطارية "جلاكسي نوت أيه 8.0" فتأتي بقدرة 4200 مللي / أمبير في الساعة؛ ما يجعله قادراً على تصفح الإنترنت لمدة 11 ساعة كاملة، ولكن لا يدعم الجهاز خاصية الشحن السريع.

كما يأتي حاسب "سامسونج" أيضاً مقاوماً للماء والغبار، ولكن لم يتم الكشف عن موعد طرحه في الأسواق العالمية ولا السعر المتوقع طرحه به، وإن كان سيكون بسعر تنافسي للغاية.