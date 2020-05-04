"أسود الصحراء".. عمليات أمنية عراقية واسعة تلاحق فلولاً داعشية وإرهابيين

تشكلت على تسعة محاور بمحافظة الأنبار وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية

أطلقت قوات عراقية مشتركة، صباح اليوم، عمليات أمنية واسعة بتسعة محاور في محافظة الأنبار بغرب العراق؛ لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وإلقاء القبض على المطلوبين.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صحفي، أن العمليات المذكورة التي أطلق عليها تسمية "أسود الصحراء" انطلقت بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقيين؛ مستهدفة تفتيش مناطق وادي حوران والحسينيات والكعرة ووادي الحلكوم وصولاً إلى الحدود الدولية، لأجل تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.