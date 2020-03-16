"بيئة" مكة تفعل مبادرة "السلام نظر" للإسهام في منع انتشار "كورونا"

نفذت مجموعة من الإجراءات الوقائية

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه وضع خطوات احترازية حرصاً منه على منسوبيه ومراجعيه.

أوضح ذلك مدير الخدمات المشتركة بالفرع سحيم إبراهيم العلياني، مشيراً بأن ذلك يأتي وفقاً للجهود الوقائية الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا, وما قامت به الدولة من إجراءات احترازية.

وأضاف أنه وفقاً للإجراءات المتبعة والموصى بها من قبل الجهات الصحية وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تم توزيع المعقمات والقفازات والكمامات على مكاتب الموظفين والموظفات، وتجهيز وسائل التعقيم للمراجعين والمراجعات, وتعليق اللوح الإرشادي عن أهمية تعقيم اليدين وبعض المعلومات عن فيروس كورونا المستجد في أنحاء الفرع، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، وتوفير مطهرات الأيدي والصابون، كما تم تدريب العاملين بالجهات المختلفة على استخدام أدوات الوقاية الشخصية بالقفاز الواقي والكمامة الطبية، خاصة للأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحيوانات.

وأوضح أنه تم نشر "الملصقات التوعوية عن ترك المصافحة تحت مبادرة "السلام نظر"؛ لترك المصافحة باليد في سبيل الإسهام في منع انتشار فيروس كورونا، فيما استهدفت المبادرة المكاتب ومحاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة في فرع منطقة مكة المكرمة (ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبدالله برابغ، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الطائف الدولي، وجميع مكاتب الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والوحدات البيطرية بالمنطقة).

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك بمتابعة أعمال اللجان الرقابية مع الجهات ذات العلاقة لجميع المنشآت الصحية والتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية وأهمها النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية والزراعية والحيوانية.

وشدد على المختصين من تلك الجهات المعنية في محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة تطبيق اللوائح المنظمة والإجراءات الاحترازية لذلك مع أهمية التعقيم والتطهير المتواصل لجميع المرافق والأدوات، إضافة إلى التوعية الصحية اللازمة ومتابعة آخر المستجدات والتعليمات الاحترازية اللازمة، سائلاً الله -عز وجل- السلامة للجميع.



وكان الفرع أقام مسبقاً محاضرة تثقيفية عن فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه وطرق انتشاره بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المكثفة التي يقوم بها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، للوقاية من فيروس كورونا.

