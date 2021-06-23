"الشورى" يطالب "الإسناد والتصفية" بسرعة معالجة القصور في الأنظمة الإلكترونية

دعا المركز إلى تفعيل الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص

أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

جاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال "الشورى": على مركز الإسناد والتصفية العملُ على سرعة معالجة القصور في الأنظمة الإلكترونية الداعمة لعمله.

وأضاف: على مركز الإسناد والتصفية تفعيلُ الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص.