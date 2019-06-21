الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من الحوثي غربي "صعدة"

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة بمديرية رازح- غربي محافظة صعدة، عقب قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي: وحدات من القوات سيطرت على تبة "القد"، وأجزاءٍ واسعة من "جبل الحصن" في رازح- غربي صعدة، وتمكنوا من دحر مسلحي الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.
العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المسلحين
أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة بمديرية رازح- غربي محافظة صعدة، عقب قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي: وحدات من القوات سيطرت على تبة "القد"، وأجزاءٍ واسعة من "جبل الحصن" في رازح- غربي صعدة، وتمكنوا من دحر مسلحي الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.