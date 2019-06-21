الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من الحوثي غربي "صعدة"

العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المسلحين

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة بمديرية رازح- غربي محافظة صعدة، عقب قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي: وحدات من القوات سيطرت على تبة "القد"، وأجزاءٍ واسعة من "جبل الحصن" في رازح- غربي صعدة، وتمكنوا من دحر مسلحي الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.