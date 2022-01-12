"أبوثنين" يرفع الشكر للقيادة على تمديد خدمته نائبًا لوزير الموارد البشرية للعمل

رفع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائبًا للوزير بالمرتبة الممتازة.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة الغالية، مؤكدًا أنها حافز ودافع على تقديم المزيد من العمل والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وعبَّر عن شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الثقة، ودعمه الدائم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منظومة الوزارة، المتوافقة مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، وتنفيذ العديد من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي تستهدف الوصول إلى سوق عمل جاذبة للمواهب، توفِّر فرص عمل منتجة للمواطنين، وتُعزِّز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر.

وسأل الله تعالى أن يكون عند حُسْن ظن القيادة الحكيمة، وأن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.