"المسند" عن أجواء الساعات القادمة: استقرارٌ بربوع البلاد عدا زخات بهذه المواقع

قال: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الحدود الشمالية والمدينة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: اليوم الاستقرار مستمر على ربوع البلاد؛ عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من ‫#عسير ‫#الباحة و‫#مكة.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في #الحدود_الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة على أجزاء من منطقة ‫#المدينة.