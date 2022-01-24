الخارجية الأمريكية: هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات تمثل تصعيدًا خطيرًا

قالت إن الرئيس الأمريكي يراجع إعادة إدراجهم على قائمة الإرهاب

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن هجمات المتمردين الحوثيين على الإمارات والسعودية تمثل تصعيدا خطيرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يراجع إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.