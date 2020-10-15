حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات

الدفاع المدني: لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد

أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.