حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات

أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني
الدفاع المدني: لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد
أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.