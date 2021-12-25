قسم الأشعة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر ينال 5 اعتمادات من "ACR" الأمريكية

وَضَعته ضمن الأفضل في العالم.. وأصبح الأول بالقطاع الخاص على مستوى الشرق الأوسط

حقق قسم الأشعة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، إنجازًا كبيرًا، من خلال حصوله على خمسة اعتمادات من الجمعية الأمريكية للأشعة "ACR"؛ حيث يُعد أول قسم أشعة في القطاع الخاص بكافة خدماته، في تحقيق هذا الإنجاز على مستوى الشرق الأوسط.

واعتمدت الجمعية كافة خدمات التصوير الطبي في قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى، بالإضافة إلى خدمات التصوير بالأشعة المقطعية "CT" لكامل الجسم، والتصوير المتقدم لشرايين القلب، وخدمات التصوير بالرنين المغناطيسي "MRI"، وكذلك تصوير الثدي بالماموغرام، والسونار، وعمل خزعات وعينات أورام الثدي، علاوة على التصوير بالألتراساوند "السونار" للأطفال والكبار.

وقال استشاري الأشعة والرنين المغنطيسي، رئيس القسم بالمستشفى د.مصطفى السلطان: الظفر بهذا الاعتماد الرفيع جاء بعد أن أجرت الجمعية الأمريكية للأشعة مراجعة دقيقة وصارمة لمعايير الجودة والسلامة لجميع أجهزة التصوير الطبي بالقسم، والتحقق من استخدام المستوى الإشعاعي المناسب والآمن في التصوير، وكذلك التأكد من تأهيل وكفاءة وقدرة العاملين على القيام بإجراءات التصوير الطبي وإعداد التقارير بما يتماشى مع معايير الجمعية، وقام خبراء الجمعية أيضًا بتقييم كل التجهيزات والتحقق من أنها تعمل بالشكل الصحيح.

وعبّر عن سعادته بالإنجاز؛ حيث يُعد أعلى اعتماد دولي للجودة والسلامة في خدمات التصوير الطبي والأشعة، إضافة إلى أنه مقدم من جهة مشهود لها بالمصداقية والعراقة على مستوى العالم.

وشدد "السلطان" على أن قسم الأشعة استحق هذا التتويج بجدارة، بما يتوفر فيه من مقومات وإمكانيات؛ إذ تعمل فيه نخبة منتقاة من الكفاءات الطبية والإدارية المميزة، وهو مجهّز بأحدث التقنيات وأكثرها أمانًا وفعالية؛ مشيرًا إلى أن القسم يتمتع بالدعم الفني والهندسي الطبي المتقدم من "Flow Medical"؛ مما ساهم في الحصول على هذا الاعتماد خلال فترة زمنية قياسية.

وقال رئيس القسم بالمستشفى: بعد نيل هذا الاعتماد الذي يُعتبر متطلبًا أساسيًّا لتقديم خدمات التصوير الطبي في المستشفيات الأمريكية؛ ينضم القسم إلى قائمة أفضل مقدمي خدمات التصوير الطبي في العالم، ويصبح أول قسم بالقطاع الخاص حائز على خمس اعتمادات في الشرق الأوسط وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية، تماشيًا مع أهداف الرؤية الوطنية، وتنفيذًا لشعار "صحة المواطن والمقيم أولًا".