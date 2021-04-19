إمارة مكة: 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال رمضان

تشرف على توزيعها لجنة السقاية والرفادة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

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19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 05:26 PM

تشرف على توزيعها لجنة السقاية والرفادة

إمارة مكة: 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال رمضان

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

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