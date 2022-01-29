بردٌ يستمر ولجنة مختصة توصي.. تأجيل بداية الدراسة لـ9 صباحًا بـ"الشمالية"

إمارة المنطقة: نظرًا لاستمرار انخفاض الحرارة حاليًا وحفاظًا على سلامة الجميع

أعلنت إمارة منطقة الحدود الشمالية، أن الإدارة التعليمية بالمنطقة، قررت تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا، خلال الفترة من الأحد 27/ 6/ 1443 حتى الثلاثاء 29/ 6/ 1443، في جميع مدارس المنطقة.

وقالت "إمارة الشمالية": إن هذا القرار جاء نظرًا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة الذي تشهده المنطقة حاليًا، وحفاظًا على سلامة الجميع، وبناء على رأي اللجنة المختصة.