مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" قرب الحدود مع تركيا

في اشتباكات مع مسلحين والتلفزيون الرسمي تكتم على التفاصيل

قُتِل عنصران من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركي، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء).

ولم يقدم التلفزيون مزيداً من التفاصيل، غير أنه نقل عن حاكم ماكو أن العنصرين قُتِلا في اشتباك مع ما وصفهم بـ"إرهابيين"، وفقاً لـ"رويترز".

وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور، ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

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07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 03:12 PM

في اشتباكات مع مسلحين والتلفزيون الرسمي تكتم على التفاصيل

مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" قرب الحدود مع تركيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل عنصران من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركي، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء).

ولم يقدم التلفزيون مزيداً من التفاصيل، غير أنه نقل عن حاكم ماكو أن العنصرين قُتِلا في اشتباك مع ما وصفهم بـ"إرهابيين"، وفقاً لـ"رويترز".

وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور، ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

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