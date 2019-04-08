بالصور.. إدارة تعليم الغاط تحتفل بتدشين مبناها الجديد

"الخمشي" أشاد بالإنجازات التعليمية التي تتم على أرض الواقع

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الغاط بتدشين مبناها الجديد خلال الحفل الختامي لأنشطة الإدارة، الذي رعاه محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وحضره مدير تعليم الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، ومدير تعليم المذنب عثمان العثمان، والمساعد للشؤون المدرسية والتعليمية خليل الفوزان، ورؤساء الدوائر الحكومية وقيادات التعليم وأولياء الأمور بمسرح الإدارة الجديد.

وتضمنت فقرات كلمة لمدير التعليم رحّب فيها بالحضور، مبديًا سعادته بافتتاح المبنى الجديد لإدارة التعليم، كونه يمثل صرحاً تعليمياً متميزاً ويوفر بيئة متكاملة ومحفزة من حيث التجهيزات والإمكانات التقنية والفنية.

وقال الخمشي: اليوم نحصد ما زرعناه طول العام الدراسي، فشكراً لأبنائي الطلاب فقد أبدعتم بكل الميادين.

وأشاد الخمشي في كلمته بالإنجازات التي تتم على أرض الواقع وخاصة الإنجازات التعليمية التي تخدم قطاعاً كبيراً من أهالي المحافظة من الطلاب والمعلمين وكل من يعمل بالحقل التعليمي بالغاط.

تلا ذلك قصيدة (إهداء الى الوطن) قدمها الطالب عبدالمجيد العازمي، بعد ذلك عرض مرئي لمبنى إدارة التعليم من ادارة شؤون المباني، ثم مشاركة التربية الخاصة ألقاها الطالبان عمر ومعاذ خالد العلي من متوسطة الغاط، تم عرض مسرحية (تراب الوطن) من قبل نخبة من طلاب ثانوية الغاط، بعده عرض لأبرز الأنشطة الطلابية من تصميم ابتدائية ومتوسطة العبدلية.

وتناولت فقرات الحفل أوبريت (وطن العز) من قبل نخبة من طلاب متوسطة الغاط، بعد ذلك استمع الحضور لكلمة راعي الحفل منصور بن سعد السديري، الذي بدأ كلمته بتوجيه التهنئة لافتتاح المبنى ولأبنائه الطلاب ووجه شكره وتقديره لمدير التعليم على ما يقدمون من جهود كانت خلف تفوق الطلاب والطالبات.

كما وجّه رسالة لأبنائه الطلاب ومدى الثقة الممنوحة لهم ومقدرتهم على تحدي كافة الصعاب، مستفيدين مما تقدمه القيادة الحكيمة في هذه البلاد لدعم التعليم في مختلف المجالات، واختتم كلمته بالتوجه إلى الله بأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يحمي بلادنا من كل شر.

وفي نهاية الحفل كرّم مدير التعليم محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، لدعمه اللامحدود لجهود الإدارة، بعد ذلك تم تكريم المشاركين الطلاب والمدارس الجهات الحكومية المشاركة.