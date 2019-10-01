العراق.. مقتل مدني وجرح 200 في مظاهرة تندد بالفساد

أول احتجاج يواجه الحكومة

قُتل مدني وأصيب نحو 200 شخص بجروح في بغداد، اليوم (الثلاثاء)، أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة؛ تظاهرة مطلبية مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج المطلبية التي تواجهها الحكومة التي تسلمت السلطة قبل 11 شهرًا.

وتجمع نحو ألف متظاهر في وسط العاصمة للتنديد بالفساد والمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل في بغداد؛ وفقًا لقناة "فرانس 24".

وردّد المتظاهرون شعارات منددة بالطبقة الحاكمة في البلد الذي يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق التجمعات، وكان دوي إطلاق النار مسموعًا بشكل كثيف في أنحاء العاصمة.



ولساعات عدة، بدا وسط العاصمة كساحة حرب، وارتفعت سحب الدخان في سماء ساحة التحرير، المركز التقليدي لتجمع المتظاهرين في بغداد.

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.