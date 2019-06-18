"الصحة" تمدد فترة إعلان وظائف طبيب الأسنان للثلاثاء القادم

أعلنت عن توفر 512 وظيفة للرجال والنساء

مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥



وكانت قد أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.



وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/.