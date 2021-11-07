وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات

توفي العميد متقاعد أنور طلب المصلوخي، مساء يوم أمس، إثر إصابته بجلطة بالقلب.



ووسط موجة من الحزن والأسى شيع أهالي مدينة القريات الفقيد، وصلوا عليه ظهر اليوم، ووارى جثمانه بمسقط رأسه.



ويعد العميد "أنور طلب" من أعيان مدينة القريات، وتقلد العديد من المناصب القيادية بقطاعات وزارة الداخلية في مدينتي الرياض والقريات، واشتهر بدماثة الخلق والإخلاص في سبيل الوطن والحفاظ على مكتسباته.



واستقبل ذوو الفقيد العزاء في منزل أخيه "محمد طلب" بمدينة القريات، أو بالاتصال على جواله "محمد" "0504865032".



"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وتسأل الله له المغفرة والرحمة والعتق من النار، إنا لله وإنا إليه راجعون.

