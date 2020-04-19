"الملكية الفكرية" تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وتسجِّل ارتفاعًا في الطلبات

بلغت براءات الاختراع 3651 طلبًا بزيادة 7.5 % عن السنة السابقة

استعرضت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تقريرها الإحصائي لمجالات الملكية الفكرية، الذي نشرته اليوم الأحد، إحصائيات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، وحق المؤلف في السعودية لعام 2019م.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أنها تهدف من خلال التقرير إلى نشر المعلومات الإحصائية للاستفادة منها في رسم السياسات الخاصة بالابتكار، وتطوير التقنية، وإدارة برامج الملكية الفكرية المتعلقة بها. وعادة هذه الإحصائيات ذات أهمية لفَهْم التوجهات في قطاع الأعمال والتقنية.

وأشار التقرير إلى أن طلبات براءات الاختراع لعام 2019م بلغت 3651 طلبًا، أي بزيادة بلغت 7.5 % عن السنة السابقة، فيما بلغت طلبات النماذج الصناعية 804 طلبات، بانخفاض بلغ 12 % عن السنة الماضية، بينما وصل عدد طلبات العلامات التجارية المودعة إلى 37669 طلبًا، بزيادة بلغت 18 % عن السنة الماضية، في حين بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 22480 علامة مسجلة.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى إمكانية اطلاع المهتمين على التقرير الإحصائي للملكية الفكرية لعام 2019م عبر الموقع الإلكتروني للهيئة SAIP.GOV.SA، أو من خلال حسابها الموحد على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي (SAIPKSA@).