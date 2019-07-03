تعذر تنزيل الصورة.. مشكلة تقنية تعصف بمستخدمي "واتساب"

يواجه مستخدمو تطبيق "واتساب" مشكلة تقنية تمنع تحميل الصور، إذ فوجئوا، قبل قليل، بتعطل تحميل الصور والفيديو، ولا يستطيع المستقبل تحميل الصورة، وتظهر رسالة تنبيه "تعذر تنزيل الصورة" فيما لم يعرف حتى اللحظة متى عودة عمل التطبيق.

وتلقى موقع Down Detector شكاوى عديدة من مستخدمين بشأن "فيسبوك"، حيث يعاني حوالى 33% من المستخدمين من عدم القدرة على تحميل الصو، وهناك أيضاً بالتوازي أنباء عن شكاوى بشأن عمل تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام".