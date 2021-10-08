أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه

نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
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نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر بالعلامة الكاملة بفوزه على اليابان في تصفيات المونديال
"نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة
تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب وزن 55 كجم
تعرف على قرارات.. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم الـ14
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي دوري الأمم
انطلاق بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر
نايف هزازي نادم على اللعب للنصر
افتتح بطولة كأس العالم للأثقال للشباب بجدة
إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا
انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" للمرة الثانية بالمملكة
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراتي اليابان والصين
انتقال لاعب الوحدة أصيل عبدالله مطري إلى ليجانيس الإسباني
اختتام أولى مراحل تجارب أداء الانضمام للمنتخب السعودي "سيّدات" بالرياض
الفروسية السعودية تصل إلى مستوى التصنيف الثاني عالميًا
مدرب الفيصلي الإيطالي باولو تراميزاني خامس ضحية دوري المحترفين