بلغة الأرقام.. هذه حصيلة إسعافات الهلال الأحمر ليوم عرفة

‏1873 بلاغًا و4483 مكالمة و1761 حالة مرضية و112 حادثًا

باشرت الفِرَق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في يوم عرفة، أكثر من ألف وسبعمائة حالة مرضية بين صفوف ضيوف الرحمن.

وبحسَب معلومات حصلت "سبق" عليها؛ فإن الفِرَق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، باشرت 112 حادثًا، و1761 حالة مرضية، نُقل منها 596 حالة إلى المستشفيات؛ فيما تلقى الهلال الأحمر على مدار يوم عرفة، 1873 بلاغًا، و4483 مكالمة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 01:39 PM

‏1873 بلاغًا و4483 مكالمة و1761 حالة مرضية و112 حادثًا

بلغة الأرقام.. هذه حصيلة إسعافات الهلال الأحمر ليوم عرفة

عبدالرزاق البجالي

بعثة المشاعر المقدّسة

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باشرت الفِرَق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في يوم عرفة، أكثر من ألف وسبعمائة حالة مرضية بين صفوف ضيوف الرحمن.

وبحسَب معلومات حصلت "سبق" عليها؛ فإن الفِرَق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، باشرت 112 حادثًا، و1761 حالة مرضية، نُقل منها 596 حالة إلى المستشفيات؛ فيما تلقى الهلال الأحمر على مدار يوم عرفة، 1873 بلاغًا، و4483 مكالمة.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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