الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: -
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،

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01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 07:42 PM

الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: -
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،

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