الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: -

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،

